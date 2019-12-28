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Polonya'da 4,5 milyon lamba kullanılarak yapılan yılbaşı süslemelerine yoğun ilgi

Polonya'nın başkenti Varşova'da 4,5 milyon lamba kullanılan yılbaşı süslemeleri yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

28.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:58 Polonya'da 4,5 milyon lamba kullanılarak yapılan yılbaşı süslemelerine yoğun ilgi
'nın başkenti 'da 4,5 milyon lamba kullanılan yılbaşı süslemeleri yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

2020'ye sayılı günler kala dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Polonya' da yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor. Yediden yetmişe herkesi saran yeni yıl heyecanı başkent Varşova'da ayrı yaşanıyor. Yeni yıla hazırlık kapsamında 4,5 milyon lamba ile süslenen kent adeta masalları andırıyor. Ana caddeleri, turistik mekanları başta olmak üzere kilometreler boyunca ışık ve çeşitli süslemelerle donatılan Varşova ziyaretçilere kartpostalları aratmayan manzaralar sunuyor. 7 'ta Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski'nin katılımıyla gerçekleştirilen eğlence ile aydınlatılan kentteki Varşova Kraliyet Sarayı'nın bulunduğu Plac Zamkowy, Kral Yolu olarak bilinen kilomotrelerce uzunluğundaki Trakt Krolewski, tarihi ve en göz alıcı yerleri Stare Miasto, Krakowskie Przedmiescie, Nowy Swiat caddeleri adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Son yıllarda pek çok Avrupa basınının da ilgisini çeken Varşova'daki yılbaşı süslemeleri Vistül Nehri üzerindeki Poniatowski Köprüsünü de aydınlatırken, Praga ve Saska Kepa ise nehrin öbür yakasında süslenen diğer semtler arasında yer alıyor. Tek bir ışık zinciri halinde düşünüldüğünde 680 kilometre uzunluğa ulaşan süslemelerin Varşova-Viyana arasındaki uzunluğa eşit olduğu belirtiliyor. 4,5 milyon enerji tasarruflu ekolojik LED lambaların kullanıldığı ışıklandırmada, 1300 adet de dekoratif süsleme malzemesinden yararlanıldı. 60 tır dolusu malzeme ile 2 hafta boyunca 50 işçi tarafından donatılan Varşova kent sakinleri kadar yerli ve yabancı turistlerce tarafından da büyük ilgi görüyor.

Noel tatilini fırsat bilen ziyaretçiler adeta masalları andıran caddeler boyunca gezip, bol bol fotoğraf çekiyor. 31 Aralık akşamı Banka Meydanı'nda (Plac Bankowy) düzenlenecek, pek çok ünlü sanatçının sahne alacağı konserle yeni yıla girecek olan Varşova'da sokak süslemeleri 2020 Şubat ayının ilk günlerine kadar görülebilir. - VARŞOVA

Varşova, Polonya, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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