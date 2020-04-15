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Polonya'da alkollü sürücü dehşet saçtı Yerden havalandı, metrelerce uzağa uçtu

Polonya'da alkollü sürücü dehşet saçtı: Yerden havalandı, metrelerce uzağa uçtuPolonya, (DHA)- Polonya'da alkollü sürücü trafikte dehşet saçtı.

15.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:21
Polonya 'da alkollü sürücü dehşet saçtı: Yerden havalandı, metrelerce uzağa uçtu
Polonya, (DHA)- Polonya'da alkollü sürücü trafikte dehşet saçtı. Polonya'nın Lodz kentinde meydana gelen kazada alkollü sürücünün kullandığı otomobil aşırı hızla dönel kavşakta çim alandaki kayaya çarptı. Yerden havalanan otomobil metrelerce uzağa uçtu. Uçan otomobil, yol kenarındaki park alanına daldı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ise ölümden döndü. Polisten yapılan açıklamada, kazanın ardından hurdaya dönen aracın içerisindeki sürücünün kurtarıldığı belirtildi. Alkollü olduğu belirtilen sürücünün hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Polonya’da alkollü sürücü dehşet saçtı Yerden havalandı, metrelerce uzağa uçtu

Kaynak: DHA

Etiketler: Polonya, DHA, Güncel
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