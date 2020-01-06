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Polonya'da bakımevinde çıkan yangında 4 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Polonya'da bakımevinde çıkan yangında 4 kişinin öldüğü ve 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

06.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:44 Polonya'da bakımevinde çıkan yangında 4 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
'da bakımevinde çıkan yangında 4 kişinin öldüğü ve 21 kişinin yaralandığı belirtildi.
Ülke basınında çıkan habere göre, itfaiye sözcüsü Marian Hinca, Polonya'nın kuzeyindeki Chojnice kasabasındaki yangında hayatını kaybeden 4 kişinin bakımevi sakini olduğunu ifade etti.
Hinca, yangının, bakımevi çalışanlarından birisinin içtiği sigaradan çıkmış olabileceğini söyledi.
Yangında yaralanan 21 kişinin hastaneye kaldırıldığını vurgulayan Hinca, dumandan etkilenen bir polisin de tedavi görenler arasında olduğunu kaydetti.

İtfaiye, Polonya, Güncel

Kaynak: AA

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