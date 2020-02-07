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Polonya'da bakır madeninde göçük: 1 ölü, 4 yaralı

Polonya'da bir bakır madeninde meydana gelen göçükte 1 madenci hayatını kaybederken, 4 madenci yaralandı.

07.02.2020 19:23 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:23Polonya'da bakır madeninde göçük: 1 ölü, 4 yaralı
'da bir bakır madeninde meydana gelen göçükte 1 madenci hayatını kaybederken, 4 madenci yaralandı.

Polonya'nın batısında yer alan Polkowice kentindeki Rudna Bakır Ocağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Yerin 1100 metre derinliğinde meydana geldiği saptanan göçükte 5 madenci toprak altında kaldı. Polonya Maden İşletmeleri (KGMH) tarafından yapılan açıklamada, madenin göçmesinin hemen ardından olay yerine 7 arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bildirildi.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler 4 işçiyi yaralı olarak enkaz altından çıkarırken, yaralı madenciler çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kurtarma ekipleri 1 madencinin ise cansız bedenine ulaşırken, hayatını kaybeden madencinin 2007 yılından bu yana bakır madeninde çalıştığı belirlendi. Madencinin 35 yaşında ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

KGMH olaya ilişkin soruşturma başlatırken, kendisine bağlı faaliyet gösteren tüm maden işletmelerinde 3 gün süreyle yas ilan etti. - VARŞOVA

Polonya, Maden, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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