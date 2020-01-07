Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı

Polonya'da belediyeye bağlı bir tiyatronun yönetmeni olan Henryk Jacek Schoen, çalışanlara ve oyunculara cinsel tacizde bulunarak mobbing uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Henryk Jacek Schoen

12'Sİ KADIN OLMAK ÜZERE 15 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Polonya'nın Krakow şehrinde Krakow Belediyesine bağlı olarak faaliyet gösteren Bagatela Tiyatrosunun 20 yıllık yönetmeni Henryk Jacek Schoen, cinsel taciz ve mobbing suçlaması iddiasıyla gözaltına alındı. Malapolska Polisi Basın Sözcüsü Sebastian Glen tarafından yapılan açıklamada, gözaltı işleminin Krakow Savcılığının emriyle gerçekleştiği belirtilirken, yönetmen Schoen'in evinde de arama yapıldığı ifade edildi. Dosya kapsamında 12'si mağdur kadın olmak üzere 15 kişinin ifadesine başvurulduğu bildirildi.

Henryk Jacek Schoen

TİYATRO YÖNETMENİ SUÇLARI KABUL ETMEDİ

Bagatela Tiyatrosunda çalışan kadın oyuncular ile kadın idari çalışanların bir kısmı geçtiğimiz günlerde yönetmen Henryk Jacek Schoen tarafından cinsel tacize ve mobbinge uğradıklarını açıklayarak Krakow Belediye Başkanı Jacek Majcharowski ve Krakow Savcılığından gereğinin yapılmasını talep etmişti. Tiyatro yönetmeni Schoen'in ise kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddettiği belirtildi.