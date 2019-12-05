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Polonya'da evde gaz patlaması: 4 ölü, 4 kayıp

Polonya'nın güneyindeki Silezya bölgesinde bir evde meydana gelen gaz patlaması sonucu 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin kaybolduğu bildirildi.

05.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:30Polonya'da evde gaz patlaması: 4 ölü, 4 kayıp
'nın güneyindeki Silezya bölgesinde bir evde meydana gelen gaz patlaması sonucu 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Bölge Valisi Jaroslaw Wieczorek, kayak tesisleriyle ünlü Szczyrk kasabasında üç katlı bir evde yaşanan gaz patlamasının ardından, arama kurtarma ekiplerinin, 1'i çocuk 4 kişinin cesedini çıkardığını kaydetti.
Yıkılan evde 4 kişinin daha arandığını belirten Wieczorek, patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiğini ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polonya, Güncel

Kaynak: AA

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