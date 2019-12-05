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Polonya'da evde gaz patlaması: 6 ölü, 2 kayıp

Polonya'nın güneyindeki Silezya bölgesinde, bir evde meydana gelen gaz patlaması sonucu 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi.

05.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:34Polonya'da evde gaz patlaması: 6 ölü, 2 kayıp
'nın güneyindeki Silezya bölgesinde, bir evde meydana gelen gaz patlaması sonucu 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Bölge Valisi Jaroslaw Wieczorek, kayak tesisleriyle ünlü Szczyrk kasabasında, 3 katlı bir evde yaşanan gaz patlamasının ardından arama kurtarma ekiplerinin, 2'si çocuk 6 kişinin cesedini çıkardığını kaydetti.

Yıkılan evde 2 kişinin daha arandığını belirten Wieczorek, patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiğini ifade etti.

Yaklaşık 100 kişilik bir ekip, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polonya, Güncel

Kaynak: AA

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