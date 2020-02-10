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Polonya'da fırtına nedeniyle 2 kişi öldü, 55 bin ev elektriksiz kaldı

Polonya'da fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle 2 kişi öldü, yaklaşık 55 bin ev elektriksiz kaldı.

10.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:46Polonya'da fırtına nedeniyle 2 kişi öldü, 55 bin ev elektriksiz kaldı
'da fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle 2 kişi öldü, yaklaşık 55 bin ev elektriksiz kaldı.
Güvenlik Merkezince (RCB) yapılan açıklamada, şiddetli fırtına dolayısıyla Güneydoğu Polonya'da yaklaşık 55 bin eve elektrik verilemediği bildirildi.
Kötü hava koşulları nedeniyle birçok binanın zarar gördüğü ve ulaşımın aksadığı ifade edildi.
Polonya medyasındaki haberlerde ise, Bukowina Tatrzanska kayak merkezinde fırtına nedeniyle bir dükkanın çatısının devrilmesi neticesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise ağır yaralandığı kaydedildi.

Polonya, Güncel

Kaynak: AA

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