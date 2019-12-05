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Polonya'da gaz patlaması: 4 ölü

Polonya'nın kayak merkezi Szczyrk kasabasında bulunan üç katlı bir binada yaşanan gaz patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

05.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:30Polonya'da gaz patlaması: 4 ölü
'nın kayak merkezi Szczyrk kasabasında bulunan üç katlı bir binada yaşanan gaz patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Polonya'nın güneyindeki kayak merkezi Szczyrk kasabasında bulunan üç katlı bir binada gaz patlaması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti. ekiplerinin müdahalesi sonucu yıkılan evin enkazında kalan 3 yetişkin ve 1 çocuk olmak üzere 4 kişinin cesedi çıkarıldı. 8 kişinin bulunduğu binada yaklaşık 100 itfaiye görevlisinin kayıp 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
(İHA)

İtfaiye, Polonya, Güncel

Kaynak: İHA

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