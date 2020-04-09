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Polonya'da korona virüs tedbirleri uzatıldı

Polonya'da korona virüsüyle mücadele kapsamında alınan tedbirler uzatılırken, kamusal alanda ağız ve burnu kapama zorunluluğu getirildi.

09.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:46
Polonya'da korona virüs tedbirleri uzatıldı
Polonya 'da korona virüsüyle mücadele kapsamında alınan tedbirler uzatılırken, kamusal alanda ağız ve burnu kapama zorunluluğu getirildi. Uluslararası uçuş ve demir yolu seferlerine getirilen yasak da 26 Nisan tarihine kadar uzatıldı.
Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkelerde tedbirler arttırılıyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Sağlık Bakanı Lukasz Szumowksi, Milli Eğitim Bakanı Darius Piontkowski ile birlikte düzenlediği basın toplantısında korona virüsüyle mücadele kapsamında aldıkları tedbirlerin uzatıldığını açıkladı. Ülkede 12 Mart'tan bu yana kapalı olan okul, kütüphane, tiyatro, müze gibi pek çok kurumun da 26 Nisan'a kadar kapalı kalmasını kararlaştırdıklarını ifade eden Başbakan Morawiecki, market, eczane ve kuru temizleme hizmeti veren bölümler dışında alışveriş merkezlerinin de söz konusu tarihe kadar kapalı kalacağını aktardı.
AĞIZ VE BURNU KAPATMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ, MASKE İSE ZORUNLU DEĞİL
Kafeterya, bar ve kuaför salonları gibi birçok iş yerinin de 19 Nisan tarihine kapalı tutulacağını aktaran Başbakan Morawiecki, 16 Nisan'dan itibaren ise vatandaşlara kamusal alanda ağız ve burunlarını örtme zorunluluğu getirileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski ise söz konusu durumun maske takma zorunluluğu olmadığını, mendil ya da atkı yardımıyla ağız ve burunu kapatmanın da yeterli olacağını belirtti.
SINIRLAR YABANCILARA KAPALI, SINAVLAR ERTELENDİ
Uluslararası uçuş ve demir yolu seferlerinin askıya alınması durumu 26 Nisan'a kadar uzatılırken bu süreçte ülkeye giriş yapmak isteyen Polonya vatandaşları ve bu ülkede oturma iznine sahip olan yabancıların 14 gün süreyle karantinaya alınması uygulaması devam edecek. Polonya'da oturumu bulunmayan yabancıların ülkeye girişine halen izin verilmezken bu sürenin de 3 Mayıs'a uzatılması kararlaştırıldı. Önümüzdeki haftalarda yapılması planlanan 8. sınıflar sınavı ile matura sınavlarının da Haziran ayının ikinci yarısına ertelendiği bildirildi.
Öte yandan Polonya'da şu ana kadar tespit edilen korona virüsü vaka sayısı 5 bin 341 olarak açıklanırken, 164 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Polonya, Güncel
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