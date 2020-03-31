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Polonya'da Kovid-19 nedeniyle çocukların ebeveynsiz sokağa çıkması yasaklandı

Polonya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için katı önlemler almayı sürdüren hükümet, çocukların ebeveynsiz sokağa çıkmasını yasakladı ve alışverişlerde tek kullanımlık eldiven şartı getirdi.

31.03.2020 20:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:48
Polonya'da Kovid-19 nedeniyle çocukların ebeveynsiz sokağa çıkması yasaklandı
Polonya 'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için katı önlemler almayı sürdüren hükümet, çocukların ebeveynsiz sokağa çıkmasını yasakladı ve alışverişlerde tek kullanımlık eldiven şartı getirdi.
Başbakan Mateusz Morawiecki ve Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, düzenledikleri basın toplantısında, virüsün yayılmasının önlenmesi için alınan yeni tedbirleri açıkladı.
Morawiecki, Kovid-19'un yayılma hızını yavaşlatmak için daha katı kuralların hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Her ne pahasına olursa olsun, Batı Avrupa 'daki dostlarımızın yaşadıklarından kaçınmak istiyoruz." dedi.
Çok sayıda insanın halihazırda dışarı çıktığına dikkati çeken Morawiecki, virüsün önlenmesinde en önemli kuralın sosyal mesafenin korunması olduğunu söyledi.
Tek kullanımlık eldiven
Morawiecki, alışverişlerde tek kullanımlık eldiven şartının getirildiğini, kuaför, güzellik salonu ve dövme salonlarının kapatılmasına karar verildiğini belirtti.
Market ve postane gibi iş yerlerinin açık tutulacağını vurgulayan Morawiecki, ancak mesafenin korunması için marketlerde bir kasada en fazla 3 kişiye, postanede ise en fazla 2 kişiye hizmet verileceğini ifade etti.
Çocuklara sokağa çıkma yasağı
Başbakan Morawiecki, çocukların aileden bir yetişkin olmaksızın dışarı çıkmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.
Risk gurubuna dikkat vurgusu
Eczane, market ya da temizlik malzemesi satan iş yerlerinin yerel saatle 10.00-12.00 arası yalnız 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet vereceğini kaydeden Morawiecki, risk gurubu olan bu kişilerin böylelikle daha iyi korunmuş olacağını dile getirdi.
Morawiecki, bütün otelleri kapatma kararı aldıklarını, park, dinlenme alanları, bulvar ve meydanlara erişimin kısıtlandığını, inşaat malzemesi satan iş yerlerinin hafta sonları kapalı tutulacağını ve çalışan kişilerin aralarına en az 1,5 metre mesafe koymaları gerektiğini aktardı
Temassız ödeme olanaklarının genişletileceğini kaydeden Morawiecki, aktif iş yerlerinin düzenli olarak temizleneceğini, özellikle parmak izi veya şifre ile girilerek işbaşı yapılan işletmelerin daha sık dezenfekte edilmesi gerektiğini vurguladı.
Morawiecki, toplu taşıma da olduğu gibi özel araçlarda da koltuk sayısının yarısının kullanılabileceğini ifade etti.
Karantina koşullarına titizlikle uyulması uyarısı
Başbakan, karantinadaki kişinin diğer aile fertleriyle temas etmemesi gerektiğini, aksi takdirde söz konusu adreste bulunan herkesin karantina altına alınacağını sözlerine ekledi.
Ülkede ilk vakanın tespit edildiği 4 Mart'tan bu yana vaka sayısı 2 bin 215'e yükselirken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye çıktı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Hükümet, Polonya, Avrupa, Güncel
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