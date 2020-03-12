Polonya'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
Polonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 57 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.
12.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:10
Polonya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 57 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.
Polonya Devlet Televizyonu TVP'nin haberinde, ülkenin batısındaki Poznan kentinde koronavirüs bulaşan 57 yaşındaki Polonyalı kadının öldüğü ve hastanın ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını kaybeden ilk kişi olduğu belirtildi.
Polonya Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 47'ye çıktığı duyurmuştu.
Polonya Devlet Televizyonu TVP'nin haberinde, ülkenin batısındaki Poznan kentinde koronavirüs bulaşan 57 yaşındaki Polonyalı kadının öldüğü ve hastanın ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını kaybeden ilk kişi olduğu belirtildi.
Polonya Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 47'ye çıktığı duyurmuştu.
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Kaynak: AA
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