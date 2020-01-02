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Polonya'da kuş gribi nedeniyle 25 bin hindi telef oldu

Polonya'da kuş gribi salgını nedeniyle 25 bin hindi telef oldu.

02.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:21 Polonya'da kuş gribi nedeniyle 25 bin hindi telef oldu
'da kuş gribi salgını nedeniyle 25 bin hindi telef oldu.

Polonya'nın doğusunda ve Belarus sınırına yakın bölgelerdeki hindi çiftliklerinde meydana gelen kuş gribi salgını nedeniyle en az 25 hindinin telef olduğu belirtildi.

Lubartow bölgesindeki yetkililer, çiftliklerdeki binlerce hindiyi hastalık nedeniyle itlaf edeceklerini açıklamıştı. Polis, salgından etkilenen bölgeye dışarıdan giriş çıkışları tedbir amaçlı yasakladı.

Kuş gribi virüsünün çiftliklere nasıl bulaştığı ise henüz bilinmiyor. - VARŞOVA

Ukrayna, Polonya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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