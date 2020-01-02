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Polonya'da kuş gribi nedeniyle 25 bin hindi telef oldu

Polonya'da yetkililer, ülkenin Ukrayna ve Belarus sınırı yakınlarındaki bazı kümes hayvanları çiftliğinde kuş gribi nedeniyle en az 25 bin hindinin telef olduğunu bildirdi.

02.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:06 Polonya'da kuş gribi nedeniyle 25 bin hindi telef oldu
'da yetkililer, ülkenin ve Belarus sınırı yakınlarındaki bazı kümes hayvanları çiftliğinde kuş gribi nedeniyle en az 25 bin hindinin telef olduğunu bildirdi.
Lublin şehri baş veterineri Pawel Piotrowski, Lubartow ilçesine bağlı Stary Uscimow köyündeki iki çiftlikteki en az 25 bin hindinin ölümüne kuş gribi (H5N8) virüsünün neden olduğunu belirtti.
Polonyalı veterinerlik yetkilileri tarafından, kümes hayvanı yetiştiriciliğinin yaygın olduğu Lubartow bölgesinde on binlerce kanatlı hayvanın itlaf edilmesinin planlandığı aktarıldı.
Virüsün çiftlikteki hayvanlara nasıl bulaştığı henüz netlik kazanmazken, polis, kuş gribinden etkilenen bölgeye girişleri, yörede ikamet etmeyenlere kapattı.

Ukrayna, Polonya, Güncel

Kaynak: AA

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