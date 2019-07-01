01.07.2019 23:05
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Polonya'da maden ocağında göçük: 3 ölü, 6 yaralı

Polonya

Polonya'nın Katoviçe kentindeki bir madende meydana gelen göçükte 3 madenci öldü, 6 madenci yaralandı.

Polonya 'nın Katoviçe kentindeki bir madende meydana gelen göçükte 3 madenci öldü, 6 madenci yaralandı.

Polonya'nın güneybatısında yer alan Katowice kentindeki Murcki-Staszic taşkömürü madeninde göçük meydana geldi. Polonya Madencilik Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra meydana gelen göçük nedeniyle 10 madenci mahsur kaldı. Yetkililer 3 madencinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Olay üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, saat 17.00 civarında ilk madenci grubuna ulaşıldı. 3 madencinin göçük altından çıkaran ekipler daha sonra 4 madenciyi de yaralı olarak kurtarmayı başardı. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekipler daha sonra 3 madencinin cansız bedenine ulaştı.

Madende arama-kurtarma çalışmaları sona ererken, yaralanan 7 madenci ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. - VARŞOVA
Kaynak: İHA
Polonya , 3. Sayfa

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