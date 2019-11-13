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Polonya'da Müslümanlara saldırı planladığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Polonya'nın başkenti Varşova'da, Müslümanlara yönelik saldırı planladığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

13.11.2019 18:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:22Polonya'da Müslümanlara saldırı planladığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
'nın başkenti 'da, Müslümanlara yönelik saldırı planladığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Polonya Radyosunun haberine göre, Polonya İç Güvenlik Birimi (ABW) Sözcüsü Stanislaw Zaryn, yaptığı açıklamada, ülkedeki Müslümanlara yönelik saldırı hazırlığı içinde olduğu iddiasıyla pazar günü gözaltına alınan iki aşırı sağcı Polonyalının mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildiğini bildirdi.
Zaryn, güvenlik güçlerinin Varşova'daki bir eve yönelik yaptıkları aramalar sonucunda, ateşli silahlar ve mühimmatların yanı sıra büyük miktarda patlayıcı üretmek için kullanılabilecek maddelerin ele geçirildiğini söyledi.
ABW'nin şüphelileri takip ettiği bilgisini paylaşan sözcü, söz konusu iki kişinin, 2011'de 77 kişiyi katleden terörist Anders Behring Breivik ile Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camide 51 kişiyi katleden 28 yaşındaki Avusturyalı terörist Brenton Tarrant'ın terör eylemlerini örnek aldıklarını ve benzerini yapmayı planladıklarını kaydetti.
Polonya Ajansı'nın (PAP) haberinde de yapılan aramalarda 8 şişe zehir oranı yüksek kimyasal madde bulunduğu belirtildi.
Gözaltına alınan 2 Polonyalının yasa dışı silah ve patlayıcı madde bulundurma, patlayıcı madde imal etme ve etnik ve dini gruplara yönelik saldırıda bulunma çağrısı yapma suçlamasıyla yargılanacakları ifade edildi.

Varşova, Polonya, Güncel

Kaynak: AA

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