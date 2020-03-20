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Polonya'da okullar 3 hafta daha tatil

Polonya'da korona virüs salgını nedeniyle okul tatili 3 hafta daha uzatıldı.

20.03.2020 23:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:10
Polonya'da okullar 3 hafta daha tatil
Polonya 'da korona virüs salgını nedeniyle okul tatili 3 hafta daha uzatıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle çok sayıda ülkede okullarda eğitime ara verildi. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 12 Mart'ta okulların tatil edildiği Polonya'da da söz konusu sürenin 3 hafta daha uzatılması kararlaştırıldı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, 12 Mart'ta tatil edilen okulların 12 Nisan'da kutlanacak olan Paskalya Bayramının ardından açılmasını planladıklarını açıkladı. Başbakan Morawiecki, söz konusu sürenin duruma göre uzatılabileceğini de ifade etti.

Tedbirlere uymayanlara 30 bin zloti para cezası

Başbakan Mateusz Morawiecki, "Bizlere yeni sorumluluklar üstlenmeyi, yeni önlemler almayı yükleyen 'salgın durumu' ilan ediyoruz. Bu kapsamda anaokulu, kreş, ilk ve orta dereceli öğretim kurumları, yüksek öğretim kurumları ve kursların Paskalya Bayramı sonrasına kadar kapalı kalmasına karar vermiş bulunmaktayız. Gelişmeler ışığında bu süreyi daha da uzatabiliriz" şeklinde konuştu.

Korona virüsü teşhisi ya da şüphesi dolayısıyla evlerinde karantinada olmaları gerektiği halde bazı kişilerin sorumsuzca davranıp dışarı çıktıklarının tespit edildiğini belirten Başbakan Morawiecki, bu kişilere uygulanan para cezasını da 5 bin Polonya Zlotisinden (yaklaşık bin 200 Euro) 30 bin Zlotiye (6 bin Euro) yükseltileceğini açıkladı. Morawiecki, önümüzdeki 2-3 haftalık sürecin "tam toplumsal disiplin"in sağlandığı bir süreç olması gerektiğinin de altını çizdi.

Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski de bugün itibarıyla ülke çapındaki 30 laboratuvarda günde 4 bin test yapıldığını belirtirken, şu ana kadar tespit ettikleri korona virüs vaka sayısının 411 olduğunu ifade etti. Virüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Bakan Szumowski, bugün yaşamını yitiren 27 yaşındaki kadının korona virüs değil, sepsi (kan zehirlenmesi) nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Polonya Sağlık Bakanlığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, İtalya'dan dönen annesinden korona virüs kaptıktan kısa süre sonra doğum yapan ismi açıklanmayan kadının tedavi gördüğü hastanede virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini bildirmişti. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Etiketler : fahrettin koca, Polonya, Güncel

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