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Polonya'da polis korona yasaklarını çiğneyip, mesai saatinde mangal yaptı

Polonya'da 8 polis korona virüsle mücadele kapsamında getirilen yasakları çiğneyerek mangal yaptı.

07.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:30
Polonya'da polis korona yasaklarını çiğneyip, mesai saatinde mangal yaptı
Polonya 'da 8 polis korona virüsle mücadele kapsamında getirilen yasakları çiğneyerek mangal yaptı. Mesai saati içerisinde nehir kenarındaki ormanlık alanda mangal partisi yaparken meslektaşları tarafından yakalanan polislere 500'er zloti (yaklaşık 110 Euro) para cezası kesildi. Polisler hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Polonya'da 8 polis düzenledikleri mangal partisiyle korona virüsle mücadele kapsamında çıkarılan başbakanlık kararnamesini çiğnedi. Poznan kentinde geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen olaya göre, 8 trafik polisi mesai saati içerisinde görev yerlerini terk ederek Malta gölü kıyısındaki rekreasyon alanında mangal partisi düzenledi. Orman ve parklar da yürüyüş, spor yapmak, piknik ve mangal yapmak gibi pek çok etkinliğin korona virüsle mücadele kapsamında başbakanlık kararnamesiyle yasaklandığı ülkede, çevrede bulunan vatandaşlar aldıkları mangal kokusu üzerine polisi aradı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise üniformalı, motosikletli 8 trafik polisini mangal partisi yaparken suç üstü yakaladı. Polislerin o esnada mesai saati içerisinde olduklarını da belirleyen meslektaşları, mangalcı 8 polisin her birine başbakanlık kararnamesini çiğnedikleri gerekçesiyle 500'er zloti (yaklaşık 110 Euro) para cezası kesti. Wielkopolska Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Andrzej Borowiak "Polisler görev yerlerini terk ederek, Poznan'ın farklı bölgelerinden Malta nehrinin kıyısına gelmiş, burada mangal yakmışlardır. Kendilerine para cezası kesildi ve haklarında disiplin soruşturması açıldı" sözleriyle olayı doğrularken, polislere yaptırımın ağır olacağını söyledi. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Polonya, Polis, Güncel
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