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Polonya'da tartışmalara neden olan yasa kabul edildi

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından hazırlanan ve tartışmalara neden olan, yargı sistemine yönelik düzenlemeler içeren yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

20.12.2019 23:14 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:14 Polonya'da tartışmalara neden olan yasa kabul edildi
'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından hazırlanan ve tartışmalara neden olan, yargı sistemine yönelik düzenlemeler içeren yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.
"Siyasi faaliyet yürüten hakimlerin cezalandırılması" ve "Yüksek Mahkeme başkanının seçilme sürecinin değiştirilmesi" gibi düzenlemeleri içeren yasa tasarısı, 460 sandalyeli Polonya Ulusal Meclisi'nde (Sejm) görüşüldü.
Sert tartışmalara yol açan yasa tasarısı, 205 "hayır" ve 10 "çekimser"e karşı 233 "evet" oyuyla kabul edildi.
Polonya Yüksek Mahkemesi, kısa süre önce yasa tasarısıyla ilgili yaptığı açıklamada, hakimlerin bağımsızlığını ciddi anlamda tehdit eden tasarının hükümetle hemfikir olmayan hakimlerin görevden uzaklaştırılmasına neden olabileceğini belirtmiş, tasarının yasalaşması halinde ülkenin AB'den çıkmasının gerekebileceği uyarısında bulunmuştu.
Polonya Anayasa Mahkemesi Sözcüsü Michal Laskowski de ülke basınına yaptığı açıklamada, "PiS'in tasarısı birçok açıdan Polonya Anayasası'nı ihlal ediyor. Tasarının kabulü uluslararası alanda çok kötü sonuçlar doğurabilir." demişti.
Avrupa Halk Partisi Başkanı Donald Tusk ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, PiS'e karşı sert tutum sergilenmesi gerektiğini belirterek, Polonyalılara eylem yapmaları çağrısında bulunmuştu.

Adalet Partisi, Polonya, Güncel

Kaynak: AA

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