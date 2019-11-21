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Polonya'da ülkemizi temsil edecek

DÜZCE(İHA) – Düzceli Wushu sporcuları Polonya'da yapılacak olan Kyokushin Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler.

21.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:48Polonya'da ülkemizi temsil edecek
DÜZCE(İHA) – Düzceli Wushu sporcuları 'da yapılacak olan Kyokushin Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler. Hedef İstiklal Marşımızı okutmak.

23-25 Kasım 2019 tarihleri arasında Polonya'da yapılacak olan Kyokushin Avrupa Şampiyonasında Düzce'den Genç Erkek 65 kg Yağızhan Mustafa , Büyük Erkek 65 kg Melih Erdem, Büyük Erkek 70 kg Muhammet Erdem, Büyük Bayan 55 kg Tuğba Özkar ve Minik Erkek 25 kg'da Ahmet Kayra Ödemiş ülkemizi temsil edecek.

Milli sporcular, Düzce Wushu Kung Fu İl Temsilcisi, Wushu Kung Fu ve Kyokushin Milli Takım Antrenörü Ayşegül Ödemiş, Kyokushin Teknik Kurul Üyesi, Türkiye Kyokushin Milli Takımlar Teknik Direktörü ve aynı zamanda WKB Türkiye Temsilcisi Gökhan Bahadır Ödemiş Gençlik ve İl Müdürü İsa Yazıcı'yı makamında ziyaret ederek Polonya'da İstiklal Marşımızı okutmayı hedeflediklerini söylediler. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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