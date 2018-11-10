Polonya'da Yaşayan Türkler Polonya'nın Bağımsızlığının 100. Yılını Kutladı

Polonya
'da yaşayan Türkler Polonya'nın bağımsızlığı kazanmasının 100. yılını kutladı.
Polonya'nın vatan şairi olarak kabul edilen Adam Mickiewicz
'in Krakowskie Przedmiescie Caddesi'ndeki anıtı önünde düzenlenen törene Türkiye-Polonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Grzegorz Matusiak ile Türkiye'nin Varşova
Büyükelçisi Tunç Üğdül de katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törende Polonya'daki Türk toplumu adına konuşan Polonya-Türkiye İş adamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sait Büyükbayrak, Osmanlı Türklerinin son olarak 1895 yılında Polonya'nın emperyalist devletlerce bölünerek Avrupa
haritasından silinmesini hiçbir zaman kabul etmediğini söyledi. Osmanlı Türklerinin 1918 yılında Polonya'nın yeniden doğuşunu kararlı bir şekilde desteklediğini de ifade eden Büyükbayrak, iki ülke arasındaki 600 yılı aşkın dostluk ilişkisine de vurgu yaptı.
Polonya Türk Kültür ve Dayanışma Derneği üyelerinin yanı sıra Türk ve Polonya vatandaşlarının da katıldığı törende Türk ve Polonya bayrakları taşındı. İki ülke halkları arasındaki kalıcı dostluğa ilişkin dövizlerin de yer aldığı kutlama töreni, Adam Mickiewicz'in şiirlerinden bir seçkinin Lehçe ve Türkçe okunmasıyla sona erdi. - VARŞOVA
Türkiye,Adam Mickiewicz,Polonya
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:27