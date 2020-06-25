Polonya'da yolcu otobüsü köprüden uçtu 1 ölü, 17 yaralı

Polonya'da yolcu otobüsü köprüden uçtu 1 ölü, 17 yaralıPolonya, (DHA)- Polonya'nın başkenti Varşova'da yolcu otobüsü köprüden uçtu.

25.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:06
Polonya'da yolcu otobüsü köprüden uçtu 1 ölü, 17 yaralı
Polonya, (DHA)- Polonya'nın başkenti Varşova'da yolcu otobüsü köprüden uçtu. Otobüsteki yolculardan birinin hayatını kaybettiği, 17'sinin ise yaralandığı duyuruldu.
Polonya'nın başkenti Varşova'da kontrolden çıkan otobüs, köprünün korkuluklarını kırarak aşağıya uçtu. Polonya medyası, otobüste 30 yolcunun bulunduğunu; birinin yaşamını yitirdiğini, 17'sinin ise yaralandığını bildirdi. Kaza nedeniyle otobüsün ortadan ikiye ayrıldığı, yolcuların yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıda düştükleri bilgisi paylaşıldı. Polonya’da yolcu otobüsü köprüden uçtu 1 ölü, 17 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Varşova, Polonya, DHA, Güncel, Haber

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