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Polonya'daki 500 Türk öğrenci Türkiye'ye getiriliyor

Polonya ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin korona virüsü nedeniyle durdurulmasının ardından Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin bir kısmı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla bu gece Türkiye'ye getiriliyor.

23.03.2020 23:21 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:21
Polonya'daki 500 Türk öğrenci Türkiye'ye getiriliyor
Polonya ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin korona virüsü nedeniyle durdurulmasının ardından Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin bir kısmı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla bu gece Türkiye'ye getiriliyor.

Korona virüsü salgını nedeniyle Polonya-Türkiye arasındaki uçak seferlerinin karşılıklı olarak durdurulmasının ardından Polonya'da öğrenim gören öğrencilerin bir kısmı bu akşam Türkiye'ye getiriliyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Varşova Büyükelçiliği'nin girişimiyle önceden bilet almış THY yolcuları Türkiye'ye getirilirken, şimdi ise öğrenim görmekte olan 500 Türk öğrenci Türkiye'ye getiriliyor. Öğrencilerin bir kısmının Dışişleri Bakanlığı ve Varşova Büyükelçiliği'nin koordinasyonunda İstanbul'dan gelen bir uçakla TSİ 23.30'da İstanbul'a hareket etmesi bekleniyor. Saat 02.00 civarı İstanbul'da olması beklenen öğrenciler, yapılacak ilk sağlık kontrollerinin ardından 14 gün süreyle karantinaya alınacakları yurtlara götürülecek.

250'ye yakın öğrencinin ise yarın TSİ 20.50'de kalkacak THY uçağıyla Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Polonya, Türkiye, Güncel

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