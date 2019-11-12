Haberler » Güncel » Polonya'dan Netflix'e Nazi ölüm kampı belgeseli tepkisi - Haber

Polonya'dan Netflix'e Nazi ölüm kampı belgeseli tepkisi

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, küresel internet televizyon ağı Netflix'in Nazi ölüm kampı belgeseline tepki gösterdi.

12.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:58Polonya'dan Netflix'e Nazi ölüm kampı belgeseli tepkisi
Başbakanı Mateusz Morawiecki, küresel internet televizyon ağı Netflix'in Nazi ölüm kampı belgeseline tepki gösterdi.
BBC'nin haberine göre, Başbakan Morawiecki, Netflix'in Üst Yöneticisi Reed Hastings'e yazdığı mektupta, Nazi ölüm kampı belgesinde değişiklik yapılmasını istedi.
Morawiecki mektubunda, Netflix'in bir yapımında gösterilen haritada yer alan ölüm kamplarının bugünkü Polonya sınırlarında olduğuna dikkati çekti.
Bu durumun "Polonya'yı ölüm kamplarından sorumlu" izlenimi yaratacağını savunan Morawiecki, ülkesinin 2. Dünya Savaşı'nda Almanya tarafından işgal edildiğini anımsattı.
Morawiecki, 2. Dünya Savaşı ve Nazi Soykırımı ile ilgili gerçeklerin muhafaza edilmesinin önemli olduğunu belirtti.
Netflix'teki belirli işlerin "büyük oranda yanlış olduğunu" ve "tarihi yeniden yazdığı"nı ileri süren Morawiecki, mektubuna, 1942'nin sonlarındaki Avrupa haritası ile gönüllü olarak atıldığı Auschwitz toplama kampından kaçışı sonrası anılarını kaleme alan Polonyalı asker Witold Pilecki'nin beyanlarını da ekledi.
Morawiecki mektubunda "Bu korkunç hatanın istemeyerek yapıldığına inanıyorum." ifadesini kullandı.
Netflix'ten Reuters'a yapılan açıklamada ise belgeselle ilgili endişelerin farkında olunduğu kaydedildi.

Polonya'da geçen yıl çıkartılan yasa çerçevesinde "Alenen ve gerçeklere aykırı olarak Polonya milletine ve devletine, Üçüncü Reich (Nazi Almanyası) tarafından işlenen Nazi suçlarından dolayı sorumluluk atfedenlere" üç yıla kadar hapis veya para cezası öngörülmüş, daha sonra İsrail ve ABD'nin tepkileri üzerine üç yıl hapis cezası verilmesi kısmı çıkarılmıştı.
Auschwitz-Birkenau kampına gönderilen 1,3 milyon kişiden 1,1 milyonu katledilmişti.

Polonya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:59 Afrin'e eğitim malzemesi yardımı
13:04 "Islak imza"da kumpas davası
13:04 Emniyetten trafikte güvenli sürüş için 5 ipucu
13:02 VALİ YERLİKAYA'DAN ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYI AÇIKLAMASI (2) (aktüel...
13:02 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN 397 SUÇ KAYDI ÇIKTI
12:33 Evden kaçan 18 yaşındaki kızını, arabada öldürdü
12:16 Terörden temizlenen Rasulayn'da, Mehmetçik çocuklarla top oynadı
11:55 KOSGEB, ithal ürünü yerli üretmek isteyen KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek verecek
11:40 İstanbul'daki sis manzaralarında yüksek binalar dikkat çekti
11:29 Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana 'Robin Hood' deyin
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 13:05:24