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Polonya Devlet Başkanı Duda'dan, Türkiye açıklaması

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, NATO'nun Polonya ve Baltık ülkelerindeki savunma planlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve konunun çözülmesini umduğunu söyledi.

03.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:26Polonya Devlet Başkanı Duda'dan, Türkiye açıklaması
Devlet Başkanı Andrzej , NATO'nun Polonya ve Baltık ülkelerindeki savunma planlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve konunun çözülmesini umduğunu söyledi.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, NATO Liderler Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Duda yaptığı açıklamada NATO'nun Polonya ve Baltık ülkelerindeki savunma planının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve konuya bir çözüm bulunmasını umduğunu söyledi.

NATO'nun YPG/PYD/PKK'yı da kapsayan için güvenlik planına ABD itiraz etmişti. Türkiye ise NATO'nun Suriye'de terör örgütü PPK/YPG ile mücadelesine daha fazla siyasi destek vermesi gerektiğini savunmuş, Türkiye için de aynı duyarlılığın gösterilmesini istemiş ve diplomatik kaynaklara göre planına karşı çıkmıştı. ABD de Türkiye'ye NATO'nun Baltık ülkeleri ve Polonya'ya yönelik savunma planlarına destek verme çağrısı yapmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bugün yaptığı açıklamada, "NATO kuvvetlerinin Polonya ve Baltık ülkelerindeki mevcudiyeti sayesinde Rusya'ya çok güçlü bir sinyal gönderiyoruz. Polonya ya da Baltık ülkelerine herhangi bir saldırı olursa, tüm ittifak karşılık verecek" ifadelerini kullanmıştı. - LONDRA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Polonya, Duda, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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