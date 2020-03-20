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Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak

Polonya'da hükümet, daha önce el koyulan yarım milyon litre kaçak votkayı, koronavirüs salgınına karşı kamuya açık yerlerin ve toplu taşıma araçlarının dezenfekte edilmesinde kullanma kararı aldı.

20.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:01

Polonya 'da hükümet, daha önce el koyulan yaklaşık yarım milyon litre kaçak votkayı, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfektan olarak kullanma kararı aldı.

MAHKEMEYE KANIT OLARAK SUNULMASI BEKLENMEDİ

Gümrük depolarında saklanan, daha önce polis tarafından el konulmuş 430 binlik litre kaçak votka ile saf alkolün, mahkemeye kanıt olarak sunulması beklenmeden, Kovid 19 virüsüne karşı dezenfektan olarak kullanılması kararlaştırıldı.

Polonya basını, sahte votkanın yok edilmek yerine, virüsle mücadele kullanılması için ilgili yetkililere teslimatının başladığını duyurdu.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI TEMİZLENECEK

Sahte votkalar, toplu taşıma araçlarıyla, kamuya açık yerlerin temizlenmesinde öncelikle kullanılacak.

Votka en fazla alkol içeren içecekler arasında ilk sırada geliyor. Markasına göre alkol oranı yüzde 40 ila 70 arasında değişiyor.

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Polonya’da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak

Kaynak: Euronews.com

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Avrupa ülkesi Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak
Etiketler : Koronavirüs, Hükümet, Polonya, Dünya

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