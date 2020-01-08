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Polonya Irak'taki büyükelçiliğini tahliye etti

Polonya, İran'ın ABD'nin Irak'taki üslerini vurmasının ardından, bu ülkedeki büyükelçiliğini tahliye etti.

08.01.2020 23:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:36Polonya Irak'taki büyükelçiliğini tahliye etti
, 'ın ABD'nin 'taki üslerini vurmasının ardından, bu ülkedeki büyükelçiliğini tahliye etti.
Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, özel Radyo ZET'e Irak'taki Polonya askerleri ve büyükelçiliğin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Czaputowicz, Polonya'nın Bağdat Büyükelçisi Beata Peksa'nın Polonya'ya döndüğünü ve büyükelçiliğin de tahliye edildiğini söyledi.
Irak'ta 200'ün üzerindeki askerin bulunduğunu kaydeden Czaputowicz, Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin Irak'taki üslerini füzelerle vurması sonucunda bu ülkedeki Polonya askerlerinin herhangi bir zarar görmediğini söyledi.
Slovakya, Irak'tan askerlerini çekti
Öte yandan Slovakya da Irak'taki askerlerini güvenli başka bir ülkeye sevk etti.
Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Irak'taki son gelişmelerin ardından NATO eğitim misyonu faaliyetlerinde bulunan 7 Slovak askerinin Irak dışına çıkarıldığını duyurdu.
İran'ın ABD üslerini vurması
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, İran, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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