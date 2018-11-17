Polonya Sınır Kontrollerine Başlıyor

Polonya
, Almanya
, Çekya, Slovakya
ve Litvanya
sınırlarında kontrollere başlıyor.
Schengen sözleşmesine taraf ülkelerden olan Polonya, 22 Kasım tarihinden itibaren Almanya, Çekya, Slovakya ve Litvanya ile olan sınırlarında kontrollere başlayacak. Kontroller Katowice kentinde 3 Aralık
'ta başlayacak olan Birleşmiş Milletler
İklim Zirvesi COP24 dolayısıyla gerçekleştirecek. 14 Aralık
tarihine kadar sürecek olan Zirvenin güvenliğinin sağlanması için bu yola başvuran Polonya'ya seyahat edecek AB
üyesi ülkelerin vatandaşlarının yanlarında kimliklerini bulundurmaları yeterli olacak. Ancak AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarının ise yanlarında kimliklerinin yanı sıra pasaport ya da oturum kartlarını bulundurmaları gerekecek.
Polonya Schengen Anlaşması'na taraf olup komşularıyla sınır kontrollerini kaldırmasından bu yana 2012 yılında düzenlenen Avrupa Futbol
Şampiyonası EURO 2012, 2013 yılında Varşova
'daki BM
İklim Değişikliği Zirvesi, 2016 yılında yine Varşova'da düzenlenen NATO zirvesi ve Krakow'da düzenlenen Dünya Gençlik Günü dolayısıyla sınır kontrolü uygulamasına gitti. 22 Kasım'da başlayacak olan sınır kontrolleri 16 Aralık'ta sona erecek. - VARŞOVA
Litvanya,Slovakya,Almanya,Polonya
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:16