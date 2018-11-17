Polonya - Türkiye: 49-68

SALON: Artego Arena
HAKEMLER: Gintaras Vitkauskas, Vilius Maciulaitis, Gatis Salins
POLONYA: Gajda 9, Marciniak, Pobozy 8, Szybala 2, Trzeciak 10, Dobrowolska, Kaczmarczyk 6, Naczk, Puss 1, Schmidt, Stankiewicz 11, Szajtauer 2
TÜRKİYE: Melis 3, Sevgi 3, Asena 5, Işıl 19, Bahar 4, Olcay Çakır
9, Tuğçe 5, Cansu 3, Quanitra Hollingsworth 10, Tilbe 7, İlayda, Esra Ural
1'İNCİ PERİYOT: 13-14
İLK YARI: 22-29
3'ÜNCÜ PERİYOT: 32-55
2019 Avrupa
Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 5'inci maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı deplasmanda Polonya
'yı 68-49'luk skorla mağlup ederek yoluna namağlup devam etti. Türkiye
grubundaki son maçında çarşamba günü Belarus
ile karşılaşacak.
Polonya,Olcay Çakır,Türkiye
17 Kasım 2018 Cumartesi 22:53