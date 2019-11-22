Haberler » Güncel » Polonya, Türkiye, Ukrayna ve Rusya bağlantılı 'insan kaçakçısı suç çetesi' yakalandı - Haber

Polonya, Türkiye, Ukrayna ve Rusya bağlantılı "insan kaçakçısı suç çetesi" yakalandı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Polonya sınır güvenlik birimleriyle ortaklaşa yürütülen operasyonda, Avrupa'da düzensiz göçü koordine eden ve 13 bin fazla göçmenin Polonya sınırından geçerek Avrupa ve ABD'ye gitmeleri sağlayan suç çetesinin yakalandığı duyurdu.

22.11.2019 21:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:20Polonya, Türkiye, Ukrayna ve Rusya bağlantılı
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), sınır güvenlik birimleriyle ortaklaşa yürütülen operasyonda, Avrupa'da düzensiz göçü koordine eden ve 13 bin fazla göçmenin Polonya sınırından geçerek Avrupa ve ABD'ye gitmeleri sağlayan suç çetesinin yakalandığı duyurdu.
Europol'den yapılan açıklamada, Polonya'da yakalanan 17 kişiden oluşan çetenin ele başısı oldukları belirtilen 4'ünün tutuklandığı, şebekenin , ve bağlantılarının tespit edildiği vurgulandı.
Açıklamada, 2012'den bu yana aktif olan şebekenin, çoğunluğu Asya, Afrika ve Doğu Avrupalı olan göçmenlerin sahte çalışma belgeleriyle Almanya, Hollanda ve İsveç gibi ülkelere geçişlerini sağlayarak 2,3 milyon avro gelir elde ettiği kaydedildi.

Ukrayna, Türkiye, Polonya, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:26 Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında ara karar
23:24 Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı (2)
23:22 Göç İdaresinden yabancıların kimlik süreleri ile ilgili açıklama
23:22 "Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi" paylaşımları Twitter'da ilk sıraya çıktı
23:21 - Trafik Kazasında Camdan Fırlayan Çocuk Yara Almadan Kurtuldu
22:22 Ali Türkşen, kurucusu olduğu İYİ Parti'yi yerden yere vurdu: Seçim olsa oy vermem
21:34 ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek
21:30 Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum
21:22 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 23:26:51