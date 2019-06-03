Antalya'da 77 yaşındaki Polonyalı turist denizde boğuldu

Alanya'da tatil yapan Polonyalı Stanislaw Andrzejewski, dün saat 16.00 sıralarında İncekum Mahallesi sahilinden denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan Andrzejewski'nin çırpındığını görenler yüzerek yanına gitti. Kıyıya çıkarılan Stanislaw Andrzejewski çağrılan ambulansla özel hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Andrzejewski, kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Polonya vatandaşı Stanislaw Andrzejewski'nin cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA