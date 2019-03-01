Polyak Enerji'nin 708 Mw'lık Termik Santral Yatırımına 3.47 Milyar TL Teşvik Verilecek

Polyak Eynez
Enerji'ye yerli kömüre dayalı komple yeni termik santral yatırımı için 3.47 milyar TL tutarlı yatırım teşvik belgesi verildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 2018 Aralık
ayı yatırım teşvik belgeleri listesine göre, Polyak Enerji AŞ'nin İzmir
'de yıllık 708 MW kapasiteli termik santral yatırımı için, yedi yıl boyunca SGK
işveren hissesi desteği, vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği ile KDV iade ve istisnası sağlanacak.
RG'de yer alan listeye göre Aralık ayında toplam 14.7 milyar lira sabit yatırım tutarına sahip 405 yatırıma çeşitli vergi istisnaları tanıyan teşvik belgesi verildi.
Aynı listeye göre, Assan Alüminyum
'a, Gebze
'de 2.1 milyar TL yatırım tutarlı, yıllık 96 bin 720 ton alüminyum sac ve 77 bin 919 ton folyo üretim tesisi tevsi yatırımı için; Lodos Karaburun
Elektrik Üretim'e İzmir'de 761.7 milyon lira yatırım tutarlı, yıllık 265 MW üretim kapasiteli RES tevsi yatırımı için ve LC Waikiki Mağazacılık'a Yalova
'da 534.9 milyon TL yatırım tutarlı, yıllık 120 bin palet kapasiteli lojistik hizmetleri yatırımı için çeşitli vergi ve prim
istisnaları tanıyan teşvik belgeleri verildi.
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Kaynak: Enerjienstitusu.com