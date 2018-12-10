Polyanna! Mutlu Olmak İçin Bir Nedenim Var!

Puding yeni albümü POLYANNA ile yeniden dinleyicisi ile buluşuyor.

Puding'in 2.albümü olan Polyanna'nın kayıtları Arpej Stüdyolarında, Gündüzcan Çetinkaya & Burak Matiz tarafından alndı. Düzenlemeleri Burak Özbilen, ve albümün mix & mastering'i Ercan Yazıcı tararafından yapıldı. Vokal-Gitar Alper Kaya, ve Vokal-Bas Gitar Serkan Niyaz Ciner in bütün söz-müzik ve düzenlemelerini yaptığı Puding'in Polyanna albümünün kapak tasarımı da Ceyhun Şen imzası taşıyor.

"Mutlu olmak için bir nedenim var" sloganıyla hazırlanan akustik albümde, Puding, bütün şarkılarında gündelik olaylar ve karmaşık insan ilişkilerine karşı tebessüm etmenin önemini bize hatırlatıyor.