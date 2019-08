POMEM mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi

Afyonkarahisar'daki Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) düzenlenen mezuniyet töreninde, mezun olan polis adayı Muhammet Azim Yamak, kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı.Afyonkarahisar POMEM'de 424 polis adayı için düzenlenen törende konuşan 23. dönem birincisi Hüseyin İncik, okul yaş kütüğüne plaket çaktı.POMEM Müdürü Mustafa Eker, yaptığı konuşmada, vatandaşların huzuru için gece gündüz çalışan, gerektiğinde canlarını feda etmekten çekinmeyen ve yaptığı çalışmalardan dolayı milletin takdirini toplayan emniyet teşkilatının bundan sonra da saygınlığını ve başarısını artırarak her daim görevine devam edeceğini söyledi.Eğitim anlayışlarının her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığı, güvenliği ve milli gelenekleri olduğunu belirten Eker, şöyle devam etti:"Sevgili gençler, bugün 174 yıllık şanlı tarihi kahramanlıklarla dolu Türk Polis Teşkilatı ailesine katıldınız. Her zaman ve her şart altında ülkeye ve millete sadakatle, feragatle, can siperane görev yapacaksınız. Teşkilatımızın haysiyetini ve şanlı mazisini rencide edecek, lekeleyecek hiçbir davranışta bulunmayacağınıza yürekten inanıyorum."Konuşmaların ardından eğitimi ilk üç sırada tamamlayan öğrencilere Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe tarafından hediyeleri verildi.Sürpriz evlilik teklifiÖte yandan, mezun olan polis memuru Muhammet Azim Yamak, törenin sonunda arkadaşlarının açtığı "Benimle Evlenir misin?" pankartı yanında kız arkadaşı Sema Bastaban'a sürpriz evlilik teklifinde bulundu.Teklifini kabul eden Bastaban'ın parmağına yüzük takan Yamak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün eğitimimizi tamamladık, o yüzden çok mutluyuz. Ben de bu mutluluğu ikinci bir güzel durumla taçlandırmak istedim. Zaten öncesinde gönlümü taçlandırmıştım. Hayatımın devamını artık bu şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.Bastaban da sürpriz teklife çok şaşırdığını dile getirerek, "Çok duygulandım. İnşallah, bu günü ömür boyu unutmayacağız." dedi.Tören, mezunların ant içmesi ve kep atmasıyla sona erdi.Törene, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ile aileler katıldı.