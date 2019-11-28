Haberler » Güncel » POMEM Müdüründen Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Haber

POMEM Müdüründen Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdür Vekili 1. Sınıf Emniyet Müdürü Yüksel Toprak, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

28.11.2019 10:47 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:52POMEM Müdüründen Rektör Çomaklı'ya ziyaret
Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdür Vekili 1. Sınıf Emniyet Müdürü Yüksel Toprak, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer 'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin bölgenin kalbi olduğunu ve Yeni Nesil Üniversite vizyonu ile ülke yükseköğrenimine önemli bir katma değer sağladıklarını belirterek misafiriyle üniversitenin projeleri, çalışmaları ve mevcut durumu hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Üniversitenin gelişim sürecine hız vermek adına başta ilin yöneticileri olmak olmak üzere ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Rektör Çomaklı, aynı dayanışma ve birlikteliği Polis Meslek Eğitim Merkeziyle de devam ettirmek istediklerini ve bunun için gerçekleşecek ortak çalışmalara daima destek vereceklerini söyledi.

Misafirperverliğinden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür eden POMEM Müdürü Yüksel Toprak, üniversitenin Erzurum'un kalkınması ve gelişmesine önemli katkılar verdiğini belirterek, tamamlanan ve devam etmekte olan projelerden dolayı Rektör Çomaklı'yı tebrik etti. - ERZURUM

Çomaklı, Erzurum, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:28 Silvanlılar sağlık hizmetini "dijital hastane" ile alacak
13:28 FETÖ'nün karargahı "Pinhan Restoran" davasında iki sanığa hapis cezası
13:24 Tariş Başkanı Gül, güven tazeledi
13:23 Boğalar, bu kez gaziler yararına güreşecek
13:23 Çiftçi: "Geleceği doğru anlamalı ve ayak uydurmalıyız"
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:20 Fenerbahçe, Victor Moses ile yolları ayırıyor
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
28.11.2019 13:30:00