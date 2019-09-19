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Pompalı dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi

Hatay'da, kardeşine verilmeyen kızın bir başkasıyla nişanlandırılmasına öfkelenen kişinin pompalı tüfekle dehşet saçtığı olayda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

19.09.2019 11:00Pompalı dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi
Hatay'da, kardeşine verilmeyen kızın bir başkasıyla nişanlandırılmasına öfkelenen kişinin pompalı tüfekle dehşet saçtığı olayda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Olay, Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre N.D., kuzeni Bilem Doğru'yu (23) erkek kardeşine istedi. Ailenin kabul etmemesi üzerine iki aile arasında husumet yaşandı. Daha sonra kuzeninin ailesinin Bilem Doğru'yu bir başkasına nişanladıklarını öğrenen ağabey N.D., düğüne bir hafta kala ailenin evini damadın ailesi ile beraber otururlarken bastı. Önce evin arka penceresinden pompalı tüfekle arka arkaya ateş eden N.D., daha sonra da evin giriş kısmından duvara arka arkaya ateş etti. Olayda, Bilem Doğru, ağabeyi İbrahim Doğru (33), nişanlısı Mahmut Şaban Afsal (28) hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan damadın annesi Ç.A., bir gün sonra hayatını kaybetti. Bilem Doğru'nun annesi G.D. ve babası O.D.'nin durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

Dehşet saçan N.D.'den hala bir haber alınamadığı, emniyet ve jandarmanın şahsın yurt dışına kaçma ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Diğer yandan Bilem Doğru, İbrahim Doğru, Mahmut Şaban Afsal'ın dün akşam saatlerinde toprağa verildiği öğrenildi. - HATAY

Karaali, Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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