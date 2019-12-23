Haberler » 3. Sayfa » Boşanmak isteyen eşine saldıracaktı, son anda yakalandı - Haberler

Boşanmak isteyen eşine saldıracaktı, son anda yakalandı

Kendisinden boşanmak isteyen eşini öldürmek için yola çıkan şahıs, eşinin dükkanının önünde polis tarafından yakalandı. Şahsın üzerinden pompalı tüfek, bıçak ve fare zehiri çıktı.

23.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:50

İstanbul 'da boşanma aşamasındaki eşine saldırmak için yanına pompalı tüfek ve fare zehiri alarak yola çıkan kişi, kadının işlettiği kuaför önünde polis tarafından yakalandı.

ETRAFTAKİLER YARDIM İSTEDİ

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi.Devriye görevi yapan Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasan Önal Caddesi'nde 7-9 kişinin panik içerisinde koşuşturarak yardım istediğini görünce hemen müdahale etti. Polisler, İsmibey L.'yi elinde bulunan pompalı tüfek ile yakaladı. İsmibey L.'nin bu cadde üzerinde kuaför dükkanı bulunan, 6 ay önce kendisinden boşanmak için dava açan eşi H.L.'yi vurmak için geldiğini söylediği öğrenildi. 3 çocuk annesi H.L.'nin eşinin geldiğini görünce kapıyı kilitleyerek polisi de aradığı belirtildi.

YANINA FARE ZEHİRİ BİLE ALMIŞ

Gözaltına alınan İsmibey L.'nin üzerinde pompalı tüfeğin yanı sıra 34 dolu kapsül, bir kutu fare zehiri, meyve bıçağı da ele geçirildi. Garsonluk ve gündelik işler yaptığı belirtilen İsmibey L.'nin Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor.

Boşanmak isteyen eşine saldıracaktı, son anda yakalandı

Avcılar, Kuaför, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (4)
SERBEST BIRAKILIRSA YİNE SALDIRACAK: MAZLUM
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
YİNE GÖNÜL,: AŞK, MEŞK, GÖNÜL, EVLİLİKTE hayır olmadığını birkez daha gördük
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
...: almadığı başka bir şey kaldı mı acaba?nereye gidiyoruz arkadaş, sanki savaşa gidiyor.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
BEKLE GÖR: ne zaman serbest bırakılacak acaba
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:11   Mide kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor… - Haberler
14:08   Hindistan'daki gösterilerde ölü sayısı 23'e yükseldi - Haberler
14:08   Hisarcık'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
14:05   AK Parti'li Çankırı: "Sadece seçimde değil her zaman sahadayız" - Haberler
14:05   Fatih'te ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. - Haberler
13:41   İstanbul'da otoparkta bir kişi intihar girişiminde bulundu - Haberler
13:40   Dört çocuk babası adam boğazı kesilmiş olarak bulundu. - Haberler
13:08   İstanbul'daki cemevleri ibadethane statüsüne gelecek - Haberler
12:34   Boşanmak isteyen eşine saldıracaktı, son anda yakalandı - Haberler
12:21   350 kiloluk yaban domuzunu yuvasından çıkarıp avladılar - Haberler
23.12.2019 14:16:56