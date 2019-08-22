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Pompalı tüfek, kılıç ve av bıçağı çalan hırsız tutuklandı

Denizli'de aralarında av bayisinin de bulunduğu iş yerlerine giren hırsız; pompalı tüfek, kılıç ve 60 adet av bıçağı çaldı.

22.08.2019 10:55 Pompalı tüfek, kılıç ve av bıçağı çalan hırsız tutuklandı
Denizli'de aralarında av bayisinin de bulunduğu iş yerlerine giren hırsız; pompalı tüfek, kılıç ve 60 adet av bıçağı çaldı. Zanlı polisin düzenlediği başarılı operasyon ile yakalandı.

Denizli'de 3 farklı mahalledeki iş yerlerinden meydana gelen hırsızlık olayları üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı. Olayın şüphelisinin H.K., olduğunu tespit eden polis ekipleri şüphelinin evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlının evinde arama yapan ekipler bilgisayar kasası, monitörler, LCD televizyon, 2 adet pompalı tüfek, 4 adet çeşitli ebatlarda kılıç ve 60 adet çeşitli boy ve ebatlarda av bıçakları ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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