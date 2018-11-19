Pompalı Tüfekle İntihar Etti

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:22



19 Kasım 2018 Pazartesi 15:22

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde İsmail B. (42) pompalı tüfekle yaşamına son verdi.Evli, 2 çocuk babası İsmail B., saat 08.30 sıralarında, Harta Mahallesi'ndeki evinde iddialara göre pompalı tüfeğini göğsüne dayayarak tetiği çekti. Silah sesine koşan yakınları durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Ağır yaralanan İsmail B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmail B., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan jandarma, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan İsmail B.'nin intihar nedeninin araştırıldığını belirtti.- Manisa