Pompalı tüfekle intihar etti

İZMİR'in Bergama ilçesinde, bir süredir eşinden ayrı yaşayan Seyhan E. (51) kalbine dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi.

Eşinden ayrı yaşayan 4 çocuk babası Seyhan E., saat 10.30 sıralarında, arkadaşı Ahmet Ufuk D.'nin telefonuna, intihar edeceğini belirten bir mesaj attı. Bunun üzerine arkadaşı, Ayaskent Mahallesi Muhtarı Barış Güngör'ü aradı. Ancak Muhtar Güngör'ün şehir dışında olduğunu söylemesi üzerine Ahmet Ufuk D., Muhtar azası Ubeyit Kılaz'ı yanına alıp, Seyhan E.'nin Ayaskent Mahallesi Düğün Salonu Caddesi'ndeki evine gitti. Ahmet ufuk D. ve Kımaz, Seyhan E.'yi evin kömürlüğünde kanlar içinde bulup, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Seyhan E.'nin yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. Kalbine dayadığı pompalı tüfekle intihar ettiği belirlenen Seyhan E.'nin cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adil Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma, Seyhan E.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.