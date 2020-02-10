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Pompalı tüfekle intihar etti

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, Mehmet K. (39), boğazına dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek, yaşamına son verdi.

10.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:22Pompalı tüfekle intihar etti

MANİSA'nın ilçesinde, Mehmet K. (39), boğazına dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, saat 02.30 sıralarında, Kargınışıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet K., evde boğazına dayadığı pompalı tüfeği ateşledi. Komşuların silah sesini duyup, vermesiyle eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Kapıyı kırarak, içeri giren ekipler, Mehmet K.'yi kanlar için hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Mehmet K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın intihar ettiğini belirlediği Mehmet K.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet K.'nin son zamanlarda bunalımda olduğu öne sürüldü.



Mehmet K, Demirci, Güncel

Kaynak: DHA

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