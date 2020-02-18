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Pompalı tüfekle iş yeri kurşunlamaya adli kontrol

Samsun'da pompalı tüfekle berber dükkanına ateş açtığı iddia edilen bir kişi mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:07Pompalı tüfekle iş yeri kurşunlamaya adli kontrol
'da pompalı tüfekle berber dükkanına ateş açtığı iddia edilen bir kişi mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S., alacak-verecek meselesi yüzünden berber dükkanının kepenklerine pompalı tüfekle ateş açtı. Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Y.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.S. haftada 2 gün polis merkezine imza atmak kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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