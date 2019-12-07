Haberler » Güncel » Pompalı tüfekle kahvehaneye saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber

Pompalı tüfekle kahvehaneye saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, U.T., husumetli olduğu Şaban Mustafa Buran'ın (64), oturduğu kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açtı.

07.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:50Pompalı tüfekle kahvehaneye saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR'in ilçesinde, U.T., husumetli olduğu Şaban Mustafa Buran'ın (64), oturduğu kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda Buran yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaçan U.T.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

?Olay, saat 17.00 sıralarında Ferahlı Mahallesi 3523 Sokak'taki kahvehanede meydana geldi. U.T., bir süre önce tartıştığı husumetlisi Şaban Mustafa Buran'ın, oturduğu kahvehaneye gitti. U.T., Buran'a pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Buran, Ş.B. (52) ve A.T. (27)kanlar içinde yere yığılırken, U.T. suç aletiyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Şaban Mustafa Buran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Buran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekiplerince U.T.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.



Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:01 Esenyurt'ta tır'a çarpan motosikletin sürücüsü hastanede öldü - Haber
21:00 Lahana fiyatı üreticiden tüketiciye gidene kadar 4 kat artıyor - Haber
21:00 Kadın sporcular, 'kadına şiddete hayır' demek için ringe çıkacak - Haber
21:00 İlk yarıda tek gol var - Haber
21:00 Otomobilin çarptığı köprüden düşen demir ayağına isabet etti - Haber
20:13 Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş - Haber
19:34 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki - Haber
18:04 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı - Haber
17:12 Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti - Haber
16:50 Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış - Haber
7.12.2019 21:02:28