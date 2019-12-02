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Pompalı tüfekle öldürülen ev sahibi toprağa verildi

İZMİR'in Konak ilçesinde, tartıştığı kiracısı Ali R. D. (64) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Necim Ökmen (64), toprağa verildi.

02.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:39Pompalı tüfekle öldürülen ev sahibi toprağa verildi

İZMİR'in ilçesinde, tartıştığı kiracısı Ali R. D. (64) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Necim Ökmen (64), toprağa verildi. Saldırgan kiracı ise adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Altınordu Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü oldukları ileri sürülen kiracı Ali R.D. ile ev sahibi Necim Ökmen arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali R.D., evde bulunan pompalı tüfeği alıp, Ökmen'e ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ökmen, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ökmen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Necim Ökmen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olaydan sonra kaçan kiracı Ali R.D., suç aleti ile birlikte yakalandı.

Otopsisi tamamlanan Ökmen'in cenazesi bu sabah yakınlarına teslim edildi. Necim Ökmen, Basmane Çorakkapı Camisi'nde öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökdere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Ökmen'in çocukları ve yakınları gözyaşı döktü.

Öte yandan polisteki sorgusu tamamlanan Ali R.D.'nin, adliyeye sevk edildi.



Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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