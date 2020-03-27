Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pompalı tüfekle rastgele havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde mahallede rastgele pompalı tüfekle havaya ateş eden maganda gözaltına alındı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:50
Pompalı tüfekle rastgele havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı
Hatay 'ın merkez Antakya ilçesinde mahallede rastgele pompalı tüfekle havaya ateş eden maganda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Esenlik Mahallesi'nde vatandaşların mahallede pompalı tüfek sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye mahalle bekçileri ve polis ekipleri sevk edildi. Mahallede vatandaşın birinin araç içerisinden havaya ateş açtığı bilgisini alan ekiplerin araştırması sonucunda, F.K. isimli şahıs pompalı tüfekle birlikte gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Pompalı tüfekle rastgele havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:54: Başkan Kocaman hemşehrilerine telefonla seslendi - Haberler 13:53: Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı - Haberler 13:48: Virüslere karşı ozon tedavisine talep arttı - Haberler 13:46: Beylikdüzü'nde maske satışında silahlı kavga: 4 yaralı - Haberler 13:46: Ege Üniversitesi Kovid-19 aşısı için çalışmalara başladı - Haberler 13:43: Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım - Haberler 13:32: CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı - Haberler 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:29: Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi - Haberler 11:40: Tam bir suç makinesi! 40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı - Haberler 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı