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Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Malatya'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

26.10.2019 08:50Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Malatya'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kadın yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Cevherizade Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Emeksiz Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın girişinde N.K.'ya H.H.N.'in kullandığı motosiklet üzerinden pompalı tüfekle ateş açıldı.Açılan ateş sonucunda bacaklarına isabet alan N.K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan N.K. önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine daha sonra ise Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırıldı.
Polis ekipleri N.K.'yı silahla yaraladıktan sonra olay yerinden motosiklet ile kaçan H.H.N.'i yakalamak için çalışma başlattı.
(İHA)

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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