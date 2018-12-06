Pompalı Tüfekle Yeğenini Öldürüp, Ağabeyini Yaralayan Şüpheli Adliyede (2)

06 Aralık 2018 Perşembe 16:48



06 Aralık 2018 Perşembe 16:48

TUTUKLANDIManisa'nın Turgutlu ilçesinde, pompalı tüfekle ateş açıp, yeğeni Yılmaz Çamlıyol'u öldüren, ağabeyi İsmail Çamlıyol'u ise yaralayan Mustafa Çamlıyol, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Mustafa Çamlıyol'un, annelerinden miras kalan ve ağabeyinin ekmek fırınında kullandığı odunları depoladığı arsa için ödediği 700 lira kirayı az bulup, zam yapmak istediği, bu yüzden çıkan tartışmada cinayeti işlediği öğrenildi.Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),