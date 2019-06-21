İnternetten aldığı pompalı tüfekle dehşet saçmıştı, akli dengesi yerinde çıktı

Buursa'da internetten satın aldığı pompalı tüfeği denemek için rastgele ateş açıp kahvenin önünde oturan Doğukan Avcı'nın (15) ölümüne, arkadaşı Mustafa Paşa 'nın (17) da sakat kalmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Sezai İsanç'ın (29) yargılanmasına devam edildi. Akli dengesinin yerinde olduğu İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi'nce belirlenen İsanç'ın davası, karar aşamasına geldi.

Olay, 2016 yılının Ekim ayında, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 'nde meydana geldi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'adam yaralama' suçlarından poliste kaydı bulunan Sezai İsanç, internetten 350 liraya satın aldığı pompalı tüfeği denemek için sokağa çıktı. İsanç, çuvaldan çıkardığı tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada kahvehanenin önünde çay içen Doğukan Avcı (15) ve sınıf arkadaşı Mustafa Paşa (17), vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. İki arkadaş, kahvedekiler tarafından Dr. Ayten Bozkaya Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Sırtına ve karın boşluğuna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Doğukan Avcı, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Mustafa Paşa'nın ise bir bacağı sakat kaldı. Tutuklanan Sezai İsanç hakkında Bursa 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Doğukan Avcı olay yerinde hayatını kaybetmişti.

"ÇOCUKLARIN YARALANDIĞINI GÖRÜNCE KAÇTIM"

Devam edilen davanın son duruşmasına Sezai İsanç, tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. İsanç, "Tüfeği internetten beğenip 350 liraya aldım. Tüfek elime geçince denemek istedim. Evimden çıkarak sokağa indim. Burada rastgele ateş etmeye başladım. Çocukları yaraladığımı görünce korkup kaçtım. Olay anında kendimde değildim. Söyleyebileceğim bir şey yoktur. İddiaları kabul ediyorum" şeklindeki savunmasını tekrarladı.

Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu Yüksek İhtisas Dairesi'nden UYAP sistemiyle gelen raporda Sezai İsanç'ın akli dengesinin yerinde olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Adli Tıp Kurumu'ndan dosyayı bekleyen mahkeme, duruşmayı erteledi.