Haberler » Güncel » pompalı tüfekli magandalar yakalandı - Haber

pompalı tüfekli magandalar yakalandı

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHASultangazi'de, sokak ortasında pompalı tüfekle havaya ateş edenler yakalandı.

28.01.2020 18:29 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:30
Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA
'de, sokak ortasında pompalı tüfekle havaya ateş edenler yakalandı.
Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, bir grup genç, iş merkezlerinin yoğunlukta olduğu bir sokağa geldi. Bir süre burada oyalanan gençlerden biri, doldur boşalt yaptıktan sonra ellindeki pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. O esnada yanında bulunan arkadaşları yanından uzaklaştı. Ateş ettikten sonra yanından uzaklaşan arkadaşları tekrar, arkadaşının yanına gelerek elindeki pompalı tüfeği almaya çalıştı. Gruptan bir kişi arkadaşının elindeki pompalı tüfeği alarak, diğer arkadaşlarıyla birlikte sokaktan uzaklaştı. O anları kaydeden mahalle sakinin, 'Mahallenin gençlerine bak. Ellerinde pompalı sağa sola hava atıyorlar, atış yapıyorlar" demesi dikkat çekti.
GÖZALTINA ALINDILAR
Görüntüler üzerine polis harekete geçti.
Görüntülerde yer alan şüphelilerden pompalı silahı kullandığı belirlenen E.E. ile beraberinde bulunan Ö.Y, Ö.Y ve B.S. yakalandı. Yaşları 18'den küçük olduğu belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
pompalı tüfekli magandalar yakalandı

Sultangazi, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 22:41:57