Pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen pompalı tüfekli saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kazara yaralandı.

Pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
29.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:22
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen pompalı tüfekli saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kazara yaralandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Çakmakçılar Caddesi üzerinde alacak-verecek tartışmasından çıkan kavgada iddiaya göre kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce pompalı tüfekle Y.K.'ya 3 el ateş edildi. Saçmaların hedefine uğrayan Y.K. olay yerinde ağır yaralandı. Olayın yaşandığı esnada olay yerinde bulunan H.K.(64) isimli şahıs da kazara saçmaların hedefi oldu. Yaşanan saldırı sonrası Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Ağır yaralı olan Y.K. ve bacağından vurulduğu öğrenilen H.K. ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Y.K.'nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenilirken, H.K.'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Orta Mahalle, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Afganistan’da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti Güncel
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Güncel
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Dünya
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
İbrahim Tatlıses’in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram’ı salladı Magazin
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Güncel
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 3. Sayfa
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi Magazin
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı Sağlık
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Haberler››3. Sayfa››Pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:17: 35 yıllık memur gazi oğlu ödüle doymuyor - Haberler 14:15: Karantina günlerinde seks işçiliği: Hollandalı sektör çalışanları işlerini geri istiyor - Haberler 14:14: AK Partili Yavuz; "Pandemi sürecinde 62 milyon TL destek sağladık" - Haberler 14:13: Büyükada'da lüks bisiklet hırsızlığı kamerada - Haberler 14:11: Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu'dan, TDV'nin "İyilik Konutları"na destek - Haberler 13:22: Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası 13:22: Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası - Haberler 13:00: Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum - Haberler 12:22: Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı 10:41: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı